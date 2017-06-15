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Spor

Şenol Güneş'te mutlu son!

65 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Beşiktaş ile son iki sezonunda şampiyonluk yaşadı

15 Haziran 2017 12:33

Beşiktaş'a 2015-16 sezonunda gelen ve göreve geldiğinden beri iki sezondur şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzaladı.

65 yaşındaki teknik direktörün dün yapılan görüşmelerde maddi olarak anlaşamadığı, görüşmelerin bugün nihâi karara bağlanacağı iddia edilmişti.

Şenol Güneş ile imzalanan sözleşmenin, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret karşılığında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş, 65 yaşındaki teknik direktörün yönetiminde çıktığı 102 maçta 2.06 puan ortalaması yakalayarak 2 kez Süper Lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale ulaşma başarısı gösterdi.

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