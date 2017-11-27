Şenol Güneş’in sabrı taştı

Beşiktaş'ın Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında oynadığı futbol, teknik direktör Şenol Güneş'in sabrını taşırdığı ortaya çıktı.

Güneş'in Yeni Malatyaspor maçından sonra soyunma odasında futbolculara sert uyarılarda bulunduğu ve oyuncularından Avrupa maçlarına olduğu gibi lige de motive olmalarını istediği öğrenildi.

CNNTurk’te yer alan haberde, Güneş'in şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatıp; "Sizin sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye Şampiyonlar Ligi'nde olamayız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Derbi öncesi sıkı yönetim

Güneş'in yardımcılarıyla da bir toplantı yaptığı ve "Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayanı ve isteksiz oynayanı artık ilk 11'e almayacağız" dediği öğrenildi.

Güneş'in bu futbolcuların kim olduğu konusunda isim vermediği, ancak Quaresma ve Talisca'yı kastettiği ileri sürüldü.

Negredo daha fazla süre alacak

Bu arada oyuna girdiği süre içinde hırslı gözüken Negredo'nun da daha uzun sürelerde forma giyeceği belirtildi. Güneş'in İspanyol futbolcuyu ilk 11'e de alabileceği iddia edildi.

Cenk'ten de memnun olan Güneş, bu iki futbolcuya aynı anda forma vermenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ın yarın Manisaspor ile oynayacağı kupa maçında ise çok sayıda yedek futbolcu forma şansı bulacak.