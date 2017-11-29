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Şenol Güneş'in Galatasaray planı 

Orta sahada Talisca mı Oğuzhan mı? Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cumartesi akşamı oynayacakları Galatasaray maçının planlarını yapmaya başladı

29 Kasım 2017 15:33

Orta sahada Talisca mı Oğuzhan mı?

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cumartesi akşamı oynayacakları Galatasaray maçının planlarını yapmaya başladı.
Öncelikli olarak son iki haftayı 0-0 beraberlikle kapatan takımın gol sorununa çözüm bulmaya çalışan Güneş, hücum hattını özel olarak çalıştıracak. Kritik maçlar öncesinde Quaresma, Babel, Cenk Tosun, Talisca ve Oğuzhan gibi isimlere ekstra antrenman yaptıran tecrübeli teknik adam, Cumartesi gününe kadar bu beşliyle yine özel olarak ilgilenecek.
Galatasaray\'ın yumuşak karnının kenar ortaları ve duran toplar olduğunu bilen Şenol Güneş, bu maç için Quaresma ve Babel\'i ayrıca motive etmeye çalışacak. Her iki oyuncudan da tüm maçlarda yaptıklarından daha fazla orta yapmalarını isteyen kurt hoca, Gökhan Gönül ve Adriano\'dan da Babel ve Quaresma\'ya maç boyu yardım ederek pas alışverişinde bulunmalarını isteyecek. Güneş, son maçların durgun adamı Talisca\'dan da sürekli olarak ceza sahasına girmesini ve kafasını kullanmasını isteyecek.
ORTA SAHADA YA TALİSCA YA OĞUZHAN
Maç kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Şenol Güneş\'in, son haftaların formsuz oyuncusu Talisca\'yı oynatıp oynatmayacağı ise şimdiden en çok merak edilen konu haline geldi.
0-0 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının en çok eleştirilen ismi olan Talisca\'nın yerine, bir kaç haftadır yedek bekleyen Oğuzhan Özyakup\'un Galatasaray derbisinde sahada olması bu haftanın sürpriz sayılmayacak hamlesi olabilir. Oyun stili olarak asist yapmak yerine  gol atmayı daha çok seven Talisca\'nın, her maç en az 2 futbolcu tarafından markaj altında tutulması, Brezilyalı yıldızın saha içindeki üretkenliğini kısıtlamış durumda. Pres yapmasını ve orta sahaya geri gelmesini de pek sevmeyen Talisca\'nın düşen performansı, Şenol Güneş\'in Atiba-Tolgay-Oğuzhan\'dan oluşan üçlüyü Galatasaray\'a karşı sahaya sürmesini sağlayabilir. Diğer yandan Galatasaray\'ı kenar ortaları ile devirmeyi planlayan Güneş\'in kafa vuruşlarında çok etkili olan Talisca\'dan faydalanmak isteyeceği de aşikar. Bu yüzden maç gününe kadar Talisca\'lı ve Oğuzhan\'lı kadrolar deneyecek olan Güneş, yine de son kararını cuma akşamı yapacağı son antrenmanda verecek.

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