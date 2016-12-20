Şenol Güneş'e servet gibi teklif!

Süper Lig’de 7 sezon sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen, Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş’e transfer teklifi geldi



Katar Yıldızlar Ligi takımlarınan Al Jaish, Şenol Güneş'e 2 senelik sözleşme için 13 milyon Euro’luk (47 milyon 500 bin TL) öneride bulundu.



Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılar’dan sezon başına 1.5 milyon Euro (5 milyon 500 bin TL) kazanıyor.

Türkiye Milli Takımı’nı 2002 Dünya Kupası’nda Dünya 3’üncüsü yapan Şenol Güneş, daha önce kaleci olarak yıllarca formasını giyip efsanesi olduğu Trabzonspor’da teknik adamlık yapmış, Antalyaspor, Bursaspor gibi takımlara ek olarak da 2007-09 sezonlarında Güney Kore ekibi Seoul’ü çalıştırmıştı.