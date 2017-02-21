T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş'e 'derbi' tarifesi

Yönetim, Güneş'e uzun opsiyonlu yeni bir sözleşme sunacak

21 Şubat 2017 14:04

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın siyah beyazlı kulübün 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiren Şenol Güneş'e Galatasaray maçı öncesinde yeni sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Beşiktaş ile +1 yıllık daha opsiyonu olan Güneş ile masaya oturacak olan yöneticilerin, opsiyonu dışarıda bırakıp uzun vadeli bir kontrat imzalamak istedikleri gelen haberler arasında.

Şenol Güneş, Akhisar karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız işin karşılığını almak da bana ayrıca mutluluk veriyor. Böyle büyük bir camianın beni kucaklaması güzel" diyerek, yeni kontrata yeşil ışık yakmıştı.

 

 

ETİKETLER

Şenol GüneşBeşiktaşGalatasarayderbiteklif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24