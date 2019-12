-ŞENOL GÜNEŞ'E BİR ÖVGÜ DE UEFA'DAN TRABZON (A.A) - 21.12.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) resmi internet sitesinde, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş için ''Güneş, Trabzonspor'da daha dalgalı sulara yelken açtı'' başlıklı haber yayımlandı. UEFA'nın resmi internet sitesi ''www.uefa.com''da yayımlanan, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde de yer verdiği haberde, bir yıl önce Hugo Broos'un yerine göreve getirilen Şenol Güneş'in, teknik direktör olarak kulüpte dördüncü dönemine başladığında Trabzonspor'un ligde dokuzuncu sırada olduğu, ancak 58 yaşındaki teknik adamın kısa sürede işleri yoluna koymayı başardığı ifadelerine yer verildi. Güneş'in Güney Kore'de FC Seul takımıyla yaşadığı iki yıllık deneyiminin de büyük katkısıyla eski kalecisi olduğu Trabzonspor'un gücüne güç kattığı belirtiliyor. Haberde ''Kendisini bir gemi kaptanına benzeten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı ligin ilk yarısını 15 yıl aradan sonra ilk kez lider bitirmesine rağmen son derece temkinli'' davrandığı belirtilerek, şu görüşlere yer veriliyor: ''Türkiye Süper Ligi'nde ilk yarında perde kapandı ve Trabzonspor 15 yıl aradan sonra ilk kez ligin ilk yarısını lider tamamladı. Her ne kadar 1984'ten bu yana lig şampiyonluğu zaferi yaşamamış olsalar da bu liderlik onların umutlarını körüklüyor. Zira bir istisna hariç daha önce ligin ilk yarısını lider bitirdikleri tüm sezonlarda zafere ulaşmışlardı. Trabzonspor, ligin ilk yarısını son olarak 1995-96 sezonunda, yine Şenol Güneş yönetiminde lider tamamlamış ve şampiyonluğu dramatik bir şekilde Fenerbahçe'ye kaybetmişti. İşte bu yüzden Güneş, bugün çok temkinli.'' Güneş'in, yaptığı açıklamalara da yer verilen haberde, başarılı teknik adamın ''Henüz şampiyon olduk diyemeyiz. Ayrıca mükemmel de değiliz. Fikirleri ve kişiliği olan, cesur futbol oynayan bir takımız. Aldığımız puanlar umut verici, fakat henüz yeterli değil. Şunu hatırlatmak isterim ki 1995-96 sezonunun ilk yarısında 44 puan toplamıştık, bu sezon ise 42 puan topladık. Sezonu zirvede tamamlamak için canla başla çalışacağız fakat şu anda geçmişten ya da gelecekten bahsetmeyeceğiz. Devre arasında çok iyi çalışacağız ve yolumuza devam edeceğiz'' biçimindeki ifadelerine yer veriliyor. -''VİZYONU OLMAYAN İNSANLAR KAPTANSIZ BİR GEMİ GİBİDİR''- Başarılı çalıştırıcının, ''Vizyonu olmayan insanlar kaptansız bir gemi gibidir'' sözlerine yer verilen haberde, şunları kaydettiği belirtiliyor: ''İşte bu nedenle fikirlerimizi berrak bir şekilde belirlemeli ve onları lehimize kullanmalıyız. Anlık sonuçlar, kurumların ya da kişilerin kendi içlerinde kenetlenmelerine fayda sağlamaz. Ben ve oyuncularım, her gün aramızdaki karşılıklı diyalog sayesinde gelişiyor ve ilerliyoruz. Sanırım birbirimizle iletişim halinde olduğumuz için nelerin eksik olduğunu anlıyor ve engellerin üstesinden geliyoruz.'' Bordo-mavili takımın ligin ilk yarısındaki gidişatının da değerlendirildiği haberde, şu ifadelere yer verildi: ''Böylesine bir tevazu, Trabzonspor'un Güneş yönetiminde kazandığı müthiş ivmeyi kesinlikle gölgelememeli. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı ve bu sezonun başında Türkiye Süper Kupası'nı kazanan kulüp, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek sezona oldukça sıkı bir başlangıç yaptı. Aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve ligin son şampiyonu Bursaspor'a karşı da galibiyetlerin bulunduğu, Ekim ve Kasım ayları boyunca yakalanan üst üste altı maçlık galibiyet serisi, bordo-mavililerin ivmesini geliştirirken onların ligin geleneksel egemenleri halindeki İstanbul temsilcilerine karşı da ne kadar becerikli ve kararlı olduğunu gösterdi. Takım savunmasını hücumda başlatan Güneş'in öğrencileri, bu sezonun ilk yarısında geçtiğimiz sezonun aynı döneminde attıkları 30 golden tam 10 fazlasını atarak 40 gole ulaştı ve sadece 10 gol yiyerek geçtiğimiz sezon aynı dönemde yedikleri gollerin yarısından azını yedi. Bu da onların sahanın her alanında ne denli büyük bir başarı elde ettiklerinin göstergesi.''