Şenol Güneş, yeni bir rekor için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak.

Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

Kara ve Lucescu yönetiminde 45'er puan

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.

Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.

Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.

1994-1995'ten itibaren iç saha performansı

Sezon | Maç - Galibiyet - Beraberlik - Yenilgi - Puan

2017-2018 16 - 13 - 3 - 42

2016 -2017 17 - 13 - 4 - 43

2015-2016 17 - 14 - 1- 2 - 43

2014-2015 17 - 9 - 5 - 3 - 32

2013-2014 17 - 10 - 6 - 1 - 36

2012-2013 17 - 8 - 7 - 2 - 31

2011-2012 20 - 11- 4 - 5 - 37

2010-2011 17 - 8 - 5 - 4 - 29

2009-2010 17 - 10 - 5 - 2 - 35

2008-2009 17 - 12 - 3 - 2 - 39

2007-2008 17 - 11 - 3 - 3 - 36

2006-2007 17 - 13 - 1 - 3 - 40

2005-2006 17 - 6 - 4 - 7 - 22

2004-2005 17 - 12 - 3 - 2 - 39

2003-2004 17 - 10 - 3 - 4 - 33

2002-2003 17 - 14 - 3 - 45

2001-2002 17 - 8 - 4 5 - 28

2000-2001 17 - 13 - 2 - 2 - 41

1999-2000 17 - 12 - 3 - 2 - 39

1998-1999 17 - 9 7 - 1 - 34

1997-1998 17 - 9 - 4 - 4 - 31

1996-1997 17 - 14 - 3 - 45

1995-1996 17 - 12 - 1 - 4 - 37

1994-1995 17 - 14 - 1 - 2 - 43