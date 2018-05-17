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Spor

Şenol Güneş, yeni bir rekor için sahaya çıkacak

Beşiktaş, son haftada Sivasspor'u ağırlıyor

17 Mayıs 2018 15:51

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak.

Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde Şenol Güneş de 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan Mircea Lucescu'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

Kara ve Lucescu yönetiminde 45'er puan

Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan Süper Lig'de iç sahadaki en yüksek puanları Rasim Kara ve Lucescu yönetiminde aldı.

Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.

Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.

1994-1995'ten itibaren iç saha performansı

Sezon | Maç - Galibiyet - Beraberlik - Yenilgi - Puan
2017-2018  16 - 13 - 3 - 42 
2016 -2017 17 - 13 - 4 - 43 
2015-2016   17 - 14 - 1- 2 - 43 
2014-2015  17 - 9 - 5 - 3 - 32
2013-2014  17 - 10 - 6 - 1 - 36 
2012-2013  17 - 8 - 7 - 2 - 31 
2011-2012  20 - 11- 4 - 5 - 37 
2010-2011  17 - 8 - 5 - 4 - 29 
2009-2010  17 - 10 - 5 - 2 - 35 
2008-2009  17 - 12 - 3 - 2 - 39 
2007-2008  17 - 11 - 3 - 3 - 36
2006-2007  17 - 13 - 1 - 3 - 40 
2005-2006  17 - 6 - 4 - 7 - 22 
2004-2005  17 - 12 - 3 - 2 - 39 
2003-2004  17 - 10 - 3 - 4 - 33
2002-2003  17 - 14 - 3 - 45 
2001-2002  17 - 8 - 4  5 - 28 
2000-2001  17 - 13 - 2 - 2 - 41 
1999-2000  17 - 12 - 3 - 2 - 39 
1998-1999  17 - 9  7 - 1 - 34 
1997-1998  17 - 9 - 4 - 4 - 31 
1996-1997  17 - 14 - 3 - 45 
1995-1996  17 - 12 - 1 - 4 - 37 
1994-1995  17 - 14 - 1 - 2 - 43

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