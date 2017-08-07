Şenol Güneş: Yeni bir Beşiktaş olacak

Konyaspor'un 2-1'le Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hücumda eksikleri olduğunu belirterek, "Yeni bir Beşiktaş olacak" dedi.

Yeni sezon için Pepe, Negredo, Lens, Orkan gibi isimleri kadrosuna katan ve Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, takımın değişeceğinin sinyallerini verdi.

Deneyimli teknik adam, maç sonu şöyle konuştu:

"Kontradan goller yedik. Eksikliğimiz bu. Maçın genelinde iyiydik. Savunma anlayışıyla oynayan takıma karşı 1-0 geriye düşünce daha hücum oynamamız gerekiyordu. Orada eksik kaldık. Kornerden sonra ribauntta penaltı oldu, o da gol oldu. Hak etmesek bile oyun olarak daha iyi bir Beşiktaş olacak. Yeni bir Beşiktaş olacak. Eksiklerimize rağmen daha akılcı oynamamız gerekirdi."

"Bazen rakip sizden üstün oynayabilir"

"Her sezon zor. Zoru başardığınız zaman kolay görünür. Beşiktaş bugün favori görünüyordu ama bazen rakip sizden üstün oynayabilir. Lig yarışı da böyle olacak. Antalya maçı bundan daha da zor olacak, onu da biliyoruz. Daha dinç, daha dinamik bir takım."

"Geçen sene de penaltılarla kaybetmiştik"

"Beşiktaş-Galatasaray maçında geçen sene Süper Kupa maçında kazanmaya daha yakındık, o sefer de penaltılarla kaybetmiştik. İyi sonuçlar alarak bizden beklenen başarıyı ortaya koyacağız."