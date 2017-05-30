Şenol Güneş: Yapacak işler çok; şimdiden yeni sezonu düşünmeye başladık

Beşiktaş ile üst üste 2 kez şampiyon olabilme başarısını gösteren ilk teknik direktör olan Şenol Güneş, işlerinin henüz bitmediğini ve yeni sezonu şimdiden düşünmeye başladıklarını söyledi.

Güneş, "Çok güzel bir sezon daha yaşadık. Büyük emekler verildi, sonunda şampiyon olmak insanın yorgunluğunu alıyor. Ancak bizim gibi insanların çok uzun tatiller yapma lüksü yok. Şimdiden yeni sezonu düşünmeye başladık bile, yeni başarılar için çalışacağız.” diye konuştu.



"Daha iyisine mecburuz"





Takımın başındaki kişi olarak çok fazla tatil şansı olmadığını anlatan Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu, “Üst üste çok güzel sezonlar yaşıyoruz. Tabii şimdi böyle bakınca genel olarak son sahne görülüyor ama gerisinde çok öykü var. Yoruluyoruz elbette ama bu sevinçler yorgunluğumuzu alıyor. Ben tatili kısa kesmek zorundayım. Oyuncular da öyle. Hepimiz daha iyisini yapmak için daha fazla çalışmalıyız. Çünkü önümüzde yeni ve zor bir yarış daha var. Elimizi her açıdan çabuk tutmalıyız. Yeni başarılar için çalışacağız” dedi.