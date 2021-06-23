Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a hakaret ettiği gerekçesi ile 7 kişi hakkında işlem başlatıldı

Türkiye'nin EURO 2020’de oynadığı maçların ardından Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğurcan Çakır’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a yönelik hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapanlara yönelik resen inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonrasında İstanbul’dan 4, Antalya, Malatya ve İzmir’den 1’er kişi olmak üzere toplam 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şahısların bağlı bulundukları illerin cumhuriyet savcılıklarının talimatının ardından ifadeleri alınacak (İHA)