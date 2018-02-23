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Spor

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Sportmenliğie aykırı açıklamaları' nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK)sevk edildi

23 Şubat 2018 23:19

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, \'Sportmenliğie aykırı açıklamaları\' nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK)sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun sitesinden yapılan açıklama şöyle: 
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ\'in basın yoluyla yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN\'ın basın yoluyla yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

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