Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı kazanılan 3-1'lik zaferin ardından Türkiye'nin en iyisi olduklarını söyledi;

"Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Rakibimiz güçlü bir takım. Böyle bir takıma karşı mağlup duruma düşmek işimizi zorlaştırdı ama arzumuz, isteğimiz oyuna ağırlık koydu. 1 numara da taraftarımız oldu, hiç oyundan kopmadılar. Galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da teşekkür ediyorum."

Fabri'ye eleştiri, Medel'e övgü

Güneş, Medel'in kafayla çizgiden top çıkarıp golü önlediği pozisyonla ilgili "Hiç olmayacak pozisyonda Fabri çıktı, gol yiyorduk. Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de topu çıkardı, yoksa işimiz zordu" dedi.