T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik

Tecrübeli teknik direktör galibiyeti hak ettiklerini söyledi

26 Şubat 2018 01:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı kazanılan 3-1'lik zaferin ardından Türkiye'nin en iyisi olduklarını söyledi;

"Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Rakibimiz güçlü bir takım. Böyle bir takıma karşı mağlup duruma düşmek işimizi zorlaştırdı ama arzumuz, isteğimiz oyuna ağırlık koydu. 1 numara da taraftarımız oldu, hiç oyundan kopmadılar. Galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da teşekkür ediyorum."

Fabri'ye eleştiri, Medel'e övgü

Güneş, Medel'in kafayla çizgiden top çıkarıp golü önlediği pozisyonla ilgili "Hiç olmayacak pozisyonda Fabri çıktı, gol yiyorduk. Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de topu çıkardı, yoksa işimiz zordu" dedi.

ETİKETLER

Şenol GüneşBeşiktaşFenerbahçeSpor Toto Süper Liggalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24