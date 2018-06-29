Şenol Güneş tüm soruları yanıtladı; Burak, Aboubakar, Rafael, Ersan...

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, gelecek sezonda Negredo'nun takımda olmayacağını söylerken forvet bölgesine yapılacak transferle ilgili olarak Burak ve Aboubakar'ın zor olduğunu söyledi.



Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Talisca ve Tosic'e teşekkür ediyorum"

"Geçen sene oynadığımız futbolu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Herkesi mutlu edemeyiz. Burada yanlış bir şey olsa bu yanlış hepimizi bağlar. Türkiye'nin yükselmesi toplumdan oluyor. Birlik, beraberlik ve huzura ihtiyacımız var. Spora ve sanata ihtiyacımız var. İnsanların mutluluğu görevlerimiz arasında. Dünya Kupası'nda 3 oyuncum var, gurur duyuyorum. Benim için en büyük kazanç oyuncularımın yaptıklarıdır. Kore'de altyapıdan çıkardığımız 17 yaşındaki iki futbolcu Almanya karşısında oynadı. Bu çok güzel bir şey. Önümüzdeki dönemin daha çok futbol konuştuğumuz bir dönem olmasını istiyoruz. Gelene gidene bakmak yerine elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Talisca ve Tosic'e çok teşekkür ediyorum. Hem çok büyük emek verdiler, hem de çok fedakarlık yaptılar. Para da kazandılar. Pepe, Quaresma ve Vida şu anda milli takımda. Temennim Oğuzhan, Tolgay, Gökhan ve Caner de Dünya Kupası'nda olsun. Oyuncularımız hep en üst seviyede olsun."

"Negredo takımda olmayacak"

"Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz dostunuzu da yolunuzu da kaybedersiniz. Geçen seneki futbolumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Taraftarımıza ödememiz gereken bir borcumuz var. Beşiktaş'ın sıralamada 4. olması, 4. olmayı hak ettiği anlamına gelmez. İstatistiksel anlamında bakarsanız, hep ilk 3'teyiz. Pozisyon bulmada ilk sıradayız. Üç kulvarda da yarıştık istersek mazeret bulabiliriz. Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz. 26'sına kadar kimler gelir kimler gider bilemiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyebilirim. Oğuzhan geçen sezon oynamadığını bu sezon oynamak zorunda. Ondan çok şey bekliyorum."

"Yardımcının kariyeri olsa daha iyi olur"

"Ben burada olmaktan mutluyum ve doğrulardan asla vazgeçmeyeceğim. Geçmiş hatalardan ders çıkararak, yaptığım hataları tekrarlamayacağım. Önce içerde sonra dışarda kazanacağız. Yönetim, oyuncu ve camia. İçimizde nifak tohumlarına izin vermeyelim. Kötü motivasyonları atalım. Hayal satmayacağız. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yapacağız ve kazanacağız. Hayal satmayacağız. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yapacağız ve kazanacağız.Yardımcı kim olursa olsun, gelsin dedim. İlhan mesela gelsin, ama antrenör olarak eksiği olacak. Çok büyük bir olay değil ama katkısı olur mu? Olur. Size de gündem olur işte, konuşursunuz. Oyuncu kariyeri olsa daha iyi olur. Yardımcı olarak birini alacağız ama takıma zarar vermesin diye düşündüm. Mourinho gelsin, fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Yardımcı antrenör konusunu kampta halledeceğiz. Ben fikir veririm, başkan son kararı verir. Çok seçenek var."

"Lens kulüp bulursa ayrılabilir"

"Eldeki kadroyu görüyorsunuz. Avrupa maçlarına böyle çıkacağız. Stoperde sıkıntımız var. Avrupa'ya ancak hazırlanabiliriz. İlk maça böyle gideceğiz. Geçebileceğimizi düşünüyorum. Mitrovic, belli değil gider mi kalır mı bilmiyorum o durumda sadece stoperde sayısal sorun olabilir. Negredo ekonomik olarak da zorlayıcı bi oyuncu..Maaşı yüksek.Bu kadar yüksek maaşlı oyuncu yedek kulübesinde tutamayız..Kötü oyuncu mu? Asla değil. Lens bizim bir oyuncumuz ama kulüp bulursa... Ekonomik olarak maliyetli bir oyuncu. Başkan ile konuştuğum oyunculardan biri. Yüksek maliyet. Quaresma ve Babel'in durumunu bilmiyorum. Quaresma çok güzel bir örnek. En çok kızdığım adam, en çok takdir ettiğim adam. İşini seviyor, beni sevmesin gerekirse. Lens kendine kulüp bulursa ayrılacak. Vagner Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Çok iyi oyuncu. Her tarafı futbolcu adamın, golcülüğü de var. Vagner Love çok iyi oyuncu ama tutmadı. Kendine de güvenini kaybetti. Negredo'yu daha fazla zorlamak istemiyorum, çocuk da zamanını harcamasın. Benim için 1 numara Necip'tir. Oynamasa da oynayacağı zamanı bekliyor. Haksızlık etmediğimi biliyor. Öyle bir şey de düşünmüyor."

"Aboubakar olmaz, Ersan gelmek istiyor"

"Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var diye düşünüyorum. Başkan açıklar zaten gerisini. Aboubakar olmaz, çok para. Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık. Görüşmeler devam ediyor, kendisi de kalmak istiyor. 15 maç oynasa bile yeter. Stoperler hep değişiyor alıştım artık. Bakın takımlara iki stoper bellidir. Biz satıp para kazanıyoruz. Pepe ve Vida kaldığında bu şekilde devam edeceğiz. Fatih kalıyor. Tolgay’a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynarken konuşmuyorsan oynamıyorken de şikayet etmeyeceksin. Ersan buraya gelmek istiyor. Sol ayaklı bir alternatif lazım. Hem abilik yapar. Türk böyle bir alternatif olabilir, oynayacağını düşünürsek olabilir."

"Rafael ve Opare gündemde yok"

"Elimizdeki oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum. Daha iyilerini de alarak güçlenmeye çalışacağız. Bu bir senaryo, tutması önemli. Bak Almanya, Arjantin, ilk kez izlesen oynatır mısın? Ama iyi oyuncular.Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Para olduğunda gayet iyi gidiyor, hızlı gidiyor. Kulüplerde genel olarak para yok. Gökhan Gönül'e güveniyorum. Ya oynayacak ya oynayacak. Sağ bek için Rafael ve Opare gündemde yok. Lang vardı onu da aldılar, açıkta da oynuyordu. Bakacağız."

"Burak Yılmaz'ın parasını veremiyoruz"

Trabzonspor'un değil, Burak'ın parasını veremiyoruz. Adriano ya da Babel, bana da aynı parayı ver diyor o zaman. Ekonomik olarak eldeki 15 oyuncuya hiç dokunmayacaksın. Hiç oynamayan, verim alamadığın fazla ücret alanlarla da düşüneceksin.

"Larin iyi ama eksikleri var"

"Taraftar Larin'i sevdi. Son maçta goller attı. Larin yaptıklarıyla güven topluyor. Genç ve öğrenmeye açık. Taraftar ve benim gözümde artıda. Ancak eksikleri var geliştireceğiz. Sol ayağını geliştireceğiz. Talisca İngiltere'ye gidecekti ama orada başka işler var. Menajer işleri falan filan. Ben para işinden anlamam. Bu para işi, transfer işi değil sadece. Video hakem ile ilgili Hakkı Yalçın çok güzel bir yazı yazdı bugün. Vicdan daha önemli. Bir tarafı koruyacağın hissi vermemek önemli. Tartışılacak konular olacak. VAR varsa dördüncü hakeme ve yardımcı hakeme gerek yok. Oradan görüp söylesinler. Oyunu hızlandırmak için bu tip şeyler düşünülebilir."

"Geçen sene Burak ve Volkan Şen'i istemiştim"

"Ali Koç'u tanıyorum, çok beyefendi bir adam. Aziz Yıldırım da iyi bir adam, ben onun evine gidiyordum. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Kıyafetim de bordo-mavi değildi. Kumpas, tiyatro ne işim olur? Sosa gündemimizde yok. Geçen sene Burak ve Volkan Şen gündemimizdeydi. Burak da istedi ama olmadı. Lens oldu. Lens de iyi oyuncu tabi. Ödemeler yapılacak. Başkan bu konuyu hallediyor. Ben burada 3 ayda bir ameliyat oluyorum. Başkan 30-40 bin TL harcayıp beni sürekli tedaviye gönderiyor. Siz beni iyi görüyorsunuz ama."