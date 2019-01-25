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Spor

Şenol Güneş'ten Quaresma açıklaması

"Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider..."

25 Ocak 2019 20:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili "Quaresma şu anda çıkıp, oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz" dedi.

BB Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Güneş, takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili "Quaresma şu anda çıkıp, oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve futbolunu oynayacak. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

 

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