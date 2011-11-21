-Şenol Güneş temkinli konuştu TRABZON (A.A) - 21.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın İnter ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ''Kazanmanın çok artıları olacağı maç, ama kaybetmemek de önemli'' dedi. Teknik direktör Güneş, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bordo-mavili takımın yaptığı antrenman öncesinde futbolculardan Serkan Balcı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Güneş, konuşmasının başında kente gelen dünya devi İnter kafilesine ''hoşgeldiniz'' diyerek, ''Onlara başarılar diliyorum. Futbolun bir yarışma olduğunu biliyoruz. Fair-play içinde güzel bir maç oynanmasını, dostluğa bir adım daha atılmasını diliyoruz. 28 yıl sonra tekrar şehrimizde İnter'i görmek mutluluk verici'' ifadesini kullandı. Maçta yıldızlar topluluğu bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Güneş, ''İki yıl önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın oyuncuları bu kadro içinde. Bu yıl kötü başlamış olsalar bile tecrübesi, yeteneği üst seviyede oyuncuları var. Gruba kötü başladılar, ancak en avantajlı takım şu anda yine onlar. Kaybetseler dahi son maçta da ilk 2 için avantajlı olacaklar. Biz ise gruptan çıkabiliriz, Avrupa Ligi'ne gidebiliriz, hiçbirine de devam etmeyebiliriz'' diye konuştu. Sonuç itibariyle avantajlı ve yıldız oyuncuları olan bir takıma karşı oyuncularının kendini gösterme maçı oynayacağını söyleyen Güneş, ''Gruptaki CSKA Moskova ve Lille arasındaki maçın sonucu da bizim maçı etkileyecek. Kendi sahamızda Lille ve CSKA Moskova maçlarında taraftarlarımızın sahayı doldurması bize destek vermesi, fair-play içinde maçı seyretmesi güzel tabloydu. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum. Sabırla destek vermeliler. Umarım güzel futbol ve iyi sonuçla sahadan ayrılırız'' dedi. İnter dışında 3 takımın da gruptaki sıralamasının değişebileceğini kaydeden Güneş, ''Biz öncelikle 3 puan düşünüyoruz, en kötü ihtimalle maçı kaybetmeden bitirmek istiyoruz. Biz kazanmayı düşünüyoruz, kaybetmeyi hiç düşünmüyoruz'' diye konuştu. İnter'de Sneijder ve Maicon'un yarınki maçta forma giyemeyecek olmalarını eksik olarak kabul etmediğini söyleyen Güneş, Inter'in 22 oyuncusunun hepsinin yıldız olduğunu kaydetti. -''Maça kadar ben, sonra oyuncular devreye girecek''- Güneş, maç başlayana kadar kendisinin, başladıktan sonra oyuncularının devreye gireceğini vurgulayarak, ''Sahada oyuncularımızı tamamen serbest bırakacağız. Onlar sahada ne yaptıklarını biliyorlar. Kazanmanın çok artıları olacak, ama kaybetmemek de önemli. Kazanmak için bazen defans yapılır, bazen hücum yapılır. İlk maçta orada kazandığımızda İnter daha iyi oynamıştı. Oyun şeklini şimdi irdelemeye gerek yok. Yarın onu hep beraber göreceğiz'' diye konuştu. İnter'de Milito, Pazzini gibi forvette önemli isimlerin yer aldığını söyleyen Güneş, ''Savunmada da Lucio çıkıp gol atabiliyor. Takım savunmasını dünyada en iyi yapan takımlarından biri. Oyuncuları tek tek değil de bütün takım olarak değerlendirmek lazım. Hiçbir oyuncuyu diğerinden ayırmayı doğru bulmuyorum. Biz de takım oyununu iyi oynamak durumundayız. 28 yıl sonra yapacağımız bu maçı takım halinde kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. -''Biz ülkeyi temsil ediyoruz, sadece Trabzon'u değil''- Güneş, bir gazetecinin 'Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıksız yakalandınız, 5 puanınız var. Hazırlıklı yakalansaydınız ne olurdu?' şeklindeki sorusu üzerine ise şunları söyledi: ''Bu yıl bizim için ilginç bir yıl. Türkiye'nin birçok takımı için de öyle. Bizim için çok daha ilginç tabi. Daha da tuhafı yapılan fikstür ve kura çekimlerine bakıldığında Şampiyonlar Ligi maçı oynadığımız hafta derbi maçı oynuyoruz. Mesala İnter ile oynuyoruz, sonra Beşiktaş ile oynuyoruz. Galatasaray maçı öncesinde de Lille ile oynuyoruz. Büyük maçların oynandığı dönemde Şampiyonlar Ligi maçları oynuyoruz. Çok enteresan. Şampiyonlar ligi oynandığı haftaya ligde derbi maçı koyuluyor. Bugün derbi maçı konuşuluyor. İnter maçı konuşulmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar önemli olduğunu herhalde biz olmadığımız zaman öğretmek istiyorlar. Biz de olunca önemli olduğunu bir hatırlatmakta fayda var. Biz ülkeyi temsil ediyoruz. Sadece Trabzon'u değil. Bunları biraz hoşgörüyle, anlayışla karşılamak istiyorum. Hep biz anlayışlı olmak istiyoruz. Başkalarının da bizi anlamasını pek beklemiyorum. 28 yıl değil 56 yıldır bunu anlatıyoruz. Bunda anlaşamıyoruz. Umarım güzel günler Türkiye için olur. Ama bu az önce bahsettiğimiz yanlışları düzeltirsek olur. Derbi maçını Şampiyonlar Ligi maçıyla aynı haftaya koymak, sahaya çıkıp oynamadan maçı kaybetmek anlamına gelir. Bizim için söylemiyorum, ülke futbolu için söylüyorum.'' -Serkan Balcı: ''Bir zafer yaşatmak istiyoruz'' Serkan Balcı ise tarihi fırsatlardan birini daha yarın yaşayacaklarını belirterek, ''Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İsim olarak dünyanın sayılı takımlardan bir tanesiyle karşılaşacağız. Biz takım olarak inançlıyız. Yarın Türk halkına özellikle Trabzonsporlulara bir zafer daha yaşatmak istiyoruz'' dedi. Grupta her maçın zor olduğunu kaydeden Serkan Balcı, ''İnter'e karşı oynuyoruz. İlk maçı kazandığımız için ikinci maç daha da zorlu olacaktır. İlk maçta aldığımız 1-0'lık sonuç nedeniyle bizi daha ciddiye alacaklardır. Zor ve çekişmeli bir maç geçeceğini düşünüyorum'' diye konuştu. -Hazırlıklar tamam- Trabzonspor, İnter ile yapacağı maçın hazırlıklarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı son çalışmayla tamamladı. İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olan antrenmana sakatlıkları bulunan Vittek ve Tayfun katılmadı. Bordo-mavililerin, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde İnter maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.