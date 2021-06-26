Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmek için Emre Belözoğlu'na teklif götürdü iddiası!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) sıfır puan alan A Milli Takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'na teklifte bulunduğu iddia edildi.

Sezonu Fenerbahçe teknik direktörü olarak kapatan Emre Belözoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Muhabir Ertan Süzgün'ün iddiasına göre A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş teknik ekibini güçlendirmek istiyor. Güneş'in Belözoğlu'na teklif götürdüğü ancak Belözoğlu'nun düşünmek için zaman istediği ifade edildi.

EURO 2020'de beklentilerin altında kalan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyeti sert eleştirlerin hedefi olmuştu.