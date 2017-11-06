Şenol Güneş: Şampiyonluk için puan ortalamamız düşük

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğa oynayan bir takım olarak puan ortalamalarının düşük olduğunu ve maç başına 2 puanın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

İzmir ekibi Göztepe hakkında övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, zor bir deplasman olduğunu ancak özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunla 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Şenol Güneş'in maç sonu açıklaması şöyle:

"Göztepe'nin iyi bir başkanı var. İyi planlanmış bir takım. İyi görünüyorlar. İyi bir taraftarları ve kadroları var. Tamer hoca da çok büyük bir başarı elde ediyor. Ekip olarak çok sağlıklı gidiyorlar. Ligi tanıyan oyuncuları var.

Hücum teşebbüsleri çok fazla. Hücumda etkin bir takım, çok gol atan bir takım. Bizim için zor bir maçtı. Sahanın zemini de sert ve zordu. Konsantrasyonumuz yüksekti ve golden sonra oyunu elimize aldık."

"İkinci yarıda kontrolü aldık"

"Bizim kaybettiğimiz toplar sonrası hücumları oldu. İlk yarıda onlar da, biz de gol bulabilirdik. İkinci yarıda tamamen oyunun kontrolünü elimize aldık. Gol yemememiz gerekiyordu ama yedik.

Kontrol tamamen bizdeydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Zor bir maçtı ve 3 puanla ayrılıyoruz, Göztepe'yi de oyunundan dolayı tebrik ediyorum.

Şampiyonluğa oynayan bir takım için ortalama olarak düşük bir puandayız. Ortalama 2 puanın üzerinde olmamız gerekiyor ama lig, Şampiyonlar Ligi, haksızlıklar, şanssızlıklar... Bütün bunlar oluyor ama biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz."