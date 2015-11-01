Şenol Güneş: Saçımı eleştirenler olunca berberime şikâyet ettim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndaki imajına ilişkin olarak, "Giderken kıyafetim konuşulmadı ama dönerken konuşuldu. Oysa kıyafetim hep aynıydı. Saçımı eleştirdiler. Balmumcu’daki berberime dedim ki; beni değil seni eleştiriyorlar" dedi.

Güneş, Socrates Dergisi’nin sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca; geçmişinden, Milli Takım günlerinden Trabzonspor günlerinden, 3 Temmuz sürecine, Beşiktaş’taki hedeflerinden siyaset ve sanata birçok konuda konuştu. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından bazı bölümler:

"Aşırı övgüden rahatsızım"

İyi oynuyoruz, lideriz ama biz mükemmel değiliz. Aşırı övgüden rahatsızım. Bizim için önemli olan, geçen sezon yaşanan sıkıntıları aza indirmek. Ayaklarımız yere sağlam basacak. İşimize odaklanacağız.

"Herkes bir romancıdır"

“Bilge Adam” deniyor bana. Bu benim haddime değil, bilgelere saygısızlık olur. Herkes bir romancıdır. Hakkımda istedikleri kadar övgüde ya da yergide bulunabilirler.

"Saçımı eleştirdiler"

Dünya Kupası’na giderken yalnız, dönerken kalabalıktım. Giderken kıyafetim konuşulmadı ama dönerken konuşuldu. Oysa kıyafetim hep aynıydı. Saçımı eleştirdiler. Balmumcu’daki berberime dedim ki; “Beni değil seni eleştiriyorlar.”