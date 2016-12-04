Şenol Güneş: Quaresma'yı hata yapmasın diye oyundan aldım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 53. dakikada sarı kart gören Ricardo Quaresma'yı kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını söyledi.

Şenol Güneş Fenerbahçe karşısında aldıkları 0-0'lık beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin tuzağına düşmediklerini ifade eden Güneş, "Bu maçta kazansak büyük bir avantajımız olurdu, ligin son maçı değil. Kaybeden ya da kazanana çok fazla bir şey olmayacaktı. Rakibimiz iyi bir sürece girmişti. Biz de rakibin oyununa ayak uydurduk ve buna göre bir strateji belirledik. Kendi oyun formatımızla oynamadık ve bu durum bizim kendi oyunumuzu engelledi."

"Tuzağa düşmedik"

"Bugünkü maçın geldiği nokta bunu gerektiriyordu, bütün oyuncularım alışık olmadığı bir sistemde oynadı ve kendilerini tebrik ediyorum. Fenerbahçe bizi kendi tuzağına düşürmeye çalıştı ama biz bu tuzağa düşmedik. Gerekeni yaptık, hamle olarak da biz rakibin hamlesini bekledik.



Futbol adına üzgünüm, taraftarlarımızdan da özür diliyorum ama bugünkü maç bunu gerektirdi. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı, Quaresma'nın da hata yapmasına izin vermemek için oyundan aldım, belki de hata yapmayacaktı ama o riski almadım" dedi.