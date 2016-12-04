T24 LogoT24 Logo
Spor

Şenol Güneş: Quaresma'yı hata yapmasın diye oyundan aldım

Beşiktaş teknik direktörü Güneş, Fenerbahçe'nin tuzağına düşmediklerini dile getirdi

04 Aralık 2016 00:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 53. dakikada sarı kart gören Ricardo Quaresma'yı kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını söyledi.

Şenol Güneş Fenerbahçe karşısında aldıkları 0-0'lık beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin tuzağına düşmediklerini ifade eden Güneş, "Bu maçta kazansak büyük bir avantajımız olurdu, ligin son maçı değil. Kaybeden ya da kazanana çok fazla bir şey olmayacaktı. Rakibimiz iyi bir sürece girmişti. Biz de rakibin oyununa ayak uydurduk ve buna göre bir strateji belirledik. Kendi oyun formatımızla oynamadık ve bu durum bizim kendi oyunumuzu engelledi."

 

"Tuzağa düşmedik"

 

"Bugünkü maçın geldiği nokta bunu gerektiriyordu, bütün oyuncularım alışık olmadığı bir sistemde oynadı ve kendilerini tebrik ediyorum. Fenerbahçe bizi kendi tuzağına düşürmeye çalıştı ama biz bu tuzağa düşmedik. Gerekeni yaptık, hamle olarak da biz rakibin hamlesini bekledik.

Futbol adına üzgünüm, taraftarlarımızdan da özür diliyorum ama bugünkü maç bunu gerektirdi. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı, Quaresma'nın da hata yapmasına izin vermemek için oyundan aldım, belki de hata yapmayacaktı ama o riski almadım" dedi.

ETİKETLER

Şenol GüneşBeşiktaşFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24