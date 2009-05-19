Şenol Güneş planları



Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'in Türkiye'ye gelmesini bekliyor.



Seul'ün 24 Mayıs'ta Deajeon ile oynayacağı maçın ardından lige verilecek 1 aylık arada Trabzon'a gelecek olan tecrübeli hoca ile Fenerbahçe maçından hemen sonra resmi imzanın atılacağı öğrenildi.



Hocaya tam yetki



Başkan Sadri Şener'in, öncelikle telefonla görüşüp söz aldığı Şenol Güneş'in, sözleşmesindeki tazminat maddesiyle ilgili bilgi alacağı kaydedildi. Bu problemin çözülmesinin ardından Güneş'e yeni sezonun kadrosunu kurması için tam yetki verileceği dile getirildi.





