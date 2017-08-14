Şenol Güneş: Patlayıcı güç henüz istenilen seviyede değil

Son iki sezonun şampiyonu olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takımının aldığı 2-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası, "Patlayıcı güç, hız olarak henüz istenilen seviyede değil" diye konuştu.

Taraftarın haksız yere ceza aldığına vurgu yapan deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba için "Taraftar yoktu ama Süleyman Abi'nin ruhu buradaydı" dedi.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, şunları kaydetti:

Taraftar yoktu. Ama Süleyman Abi'nin ruhu vardı sahada. Ölüm yıldönümüne rastlayan bu maçta "Beşiktaş'ı üzmeyin" lafını, Beşiktaş zaman zaman üzülüyor ama yapacak bir şey yok.

"Hiçbir günahı olmayan

araftar maça gelemedi"

Hak etmedikleri bir durumla karşılaştı taraftar. Hiçbir günahı olmayan taraftar maça gelemedi. Stadyum açıldığından beri doluyor. Herkesin keyif aldığı, fair-play ruhunda geçen maçlar vardı ama bugün sessiz bir maç vardı.

Saha zemininde bir sorun vardı. Topun sekmesinde sorun vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı da dahil. Hem havaya, hem sahaya, hem rakibin oyun tarzına göre oynamaya çalıştık.

"Patlayıcı güç henüz istenilen seviyede değil"

Tempolu bir maç olmadı. Antalyaspor hızlı, kontraya hızlı çıkan bir takım ama biz bugün buna izin vermemeye çalıştık. 1-2 tane hatamız vardı, o tür pozisyonlar vermesek iyi maçtı diyebiliriz.

Herkesin beklediği hızlı, tempolu, atak bir oyunun şu anda olmamasını şu an normal karşılıyorum. Sezon bir maraton ve 3 maçta bitmeyecek. Patlayıcı güç henüz çabukluk olarak istenilen seviyede değil. Bu şartlara rağmen rakibe karşı skor ve oyun olarak üstünlük kurmak güzel.

Bize stoper ve santrfor lazımdı, ondan sonra diğer pozisyonlar diyordum. Biz başkana söylüyoruz, o da ilgili olan işi yapıyor. Onun dışında başka biriyle bir şey konuşmuyorum. Transferleri yönetim yapıyor. Gelen oyuncular da işini yapıp takıma katkı sağlar.