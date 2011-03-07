-ŞENOL GÜNEŞ ÖZÜR DİLEDİ TRABZON (A.A) - 07.03.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Beşiktaş maçında karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa tarafından oyundan çıkarılmasının kendisine ve bugüne kadar verdiği mesajlara yakışmadığını, bu nedenle tüm spor kamuoyundan, hakemlerden ve taraftarlardan özür dilediğini söyledi. Türk futbolunda sürekli Fair-play ruhunu ön plana çıkaran bir teknik adam olarak, dün akşam yaşanan talihsiz olayda adının gündeme yansımasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Güneş, ''Hakem tarafından oyundan çıkarılmam bana ve bugüne kadar verdiğim mesajlara yakışmadı. Bu nedenle tüm spor kamuoyundan, hakemlerden ve taraftarlardan özür diliyorum'' dedi. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'in kalitesine yakışır, kıran kırana bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Rakibimiz gerek taraftarıyla gerekse de oyuncu kadrosuyla maça çok iyi konsantre olmuştu. Biz de kazanmak için aynı anlayıştaydık. Zevkli ve kaliteli bir karşılaşma izlettirdik. Böylesine zorlu bir mücadelede zaman zaman gerginlikler yaşandı. Bunların birinde benim de tasvip etmediğim bir olayın içinde yer almaktan üzüntü duydum, rahatsız oldum. Bu konularda çok duyarlı ve titiz olmama rağmen penaltı ve kırmızı kart olduğuna inandığım pozisyon sonrasında istemeden gösterdiğim aşırı tepki orta hakeme iletilince dışarıya gönderildim. Sahadan tribüne giderken şahsıma yönelik hiçbir olumsuz tavır olmadı. Ancak ikinci golden sonra bizim oturduğumuz bölüme birkaç kişi tarafından bazı tepkiler yöneldi. Protokol tribününde yaşanan gerginlik de dikkatleri o yöne taşıdı. Genel olarak bakıldığında, Beşiktaş taraftarının müsabakaya yönelik olumsuz bir tavrı olmadı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum.'' -SAHAYA ÇIKMA KONUSU- Önündeki süreçte çalışma koşullarıyla ilgili bir değerlendirme yapacağını da belirten Güneş, ''Kendimle ilgili neye karar vereceğimi, bir daha sahaya çıkıp çıkmayacağımı ilerleyen günlerde kamuoyuna aktaracağım. Açıklamalarımı da belli bir süre bu şekilde yazılı olarak yapacağım. Yanlış yapan ben de dahil olmak üzere gerekli cezayı çekmeli ve hesabını vermelidir. Ama unutulmasın ki, adalet zengin bir hazinedir, günü gelince herkese lazım olur'' dedi. Trabzonspor taraftarlarına da mesaj veren Güneş, ''Onlar üzülmesinler, paniğe kapılıp provokasyonlara gelmesinler. Bizim işimiz sadece sahada futbol oynamaktır. Bu felsefemizi desteklesinler. Rakiple, hakemle uğraşmasınlar. Bu zamana kadar olduğu gibi sabırla ve sağduyuyla tüm özverilerini sahaya yansıtan oyuncularımıza destek versinler. Ayrıca bize katkılarından dolayı siyasilerimize, sanatçılarımıza, iş adamlarımıza ve tüm futbolseverlerimize teşekkür ediyoruz. Kulübe olan sahiplenmelerini bundan sonra da sürdürmeleri zorlu yarışta bize en büyük katkıyı yapacaktır'' ifadelerini kullandı.