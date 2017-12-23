Şenol Güneş: Oyuncuların her maçta temposu aynı olmayabilir

Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağluo olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş beIN Sports'a verdiği demeçte, ''''Oyuncuların her maçta temposu aynı olmayabilir. İlk dakikadan itibaren oyun kontrolü ve üstünlüğü bizdeydi. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık'' dedi.

''Eleşitiri yaparlar ama saygısızlık yapmasınlar''

beIN Sports'un röportaj akışında bir aksama olduğu için röportaja geç gelen Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa bir tepki gösterdi. Güneş, ''Aslında konu o değil. Bunu daha önce Lig TV olarak da yaptınız şimdi de beIN Sports olarak yapıyorsunuz.

Biz buraya gelme mecburiyetindeyiz. Süre uzayacak dediğinizde odama gittim. Arkadaşlar kendine göre bir şeyler konuşuyor. Ona göre bilgi versin kamuoyuna. Yanlış bilgiler vermesin. Kendi yaptığı hataları bize yıkmasınlar. Eleştiri yaparlar ama saygısızlık yapamazlar. Sizin suçlama yapacağınız kişi ben değilim. Kaybettiğimiz için üzülürüz kızarız ama başka bir saygısızlık yapmayız.'' açıklamalarını yaptı.

Güneş'in maç sonu değerlendirmesi şöyle:

Oyuncuların her maçta temposu aynı olmayabilir. İlk dakikadan itibaren oyun kontrolü ve üstünlüğü bizdeydi. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Orta isabetimiz eksik oldu. Ortalara hareketsiz kaldık. Koşular eksik kaldı. Bir vuruş yaptık o da Negredo'nun vuruşuydu. Ön direğe koşamadık. Soldan sağdan ataklarımız oldu. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol vardı. Rakipten sayı olarak fazlaydık ama rakibe uzak kalınca golü yedik. Dönen topta golü yedik. O pozisyonların daha barizini biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk. Bizim hatamız o. İlk yarıda da ikinci yarıda da skor almaya yakın oynadık. Arayışlarımız vardı. İkinci devrede Cenk'in yakaladığı pozisyonlar vardı. Talisca'yı ileri uca doğru sokmak istedik. Sabit durmasını istemedik. Biz vuramadık, gol atamadık. Seken topta rakip golü attı ve kazandı. Tempolar daha yukarı çıkabilirdi. Bu eleştirilebilir ama bunun üzerinden başka bir şey söylemek doğru değil. Konsantrasyon ve kazanma arzusu daha üst seviyede olmalıydı. Bizim gibi üst seviye takımların yememesi gereken goller. Hamle sayımız çok fazlaydı ama teknik becerimizin eksikliğini tartışabilirsiniz. Rakibin o kadar etkisiz gelen pozisyonda yediğimiz gol oyunun heyecanını başka bir noktaya çevirdi. Ben hiçbir takıma 'Savunma yapıyor' demedim. Benim ağzımdan bilgi verip kamuoyu yapmasınlar. Hiçbir takımın nasıl oynadığına karışmam. Oyunun çirkin tarafına giren bir durum varsa onu söylerim.