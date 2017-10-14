Şenol Güneş: Oyun tempomuzun ve gücümüzün altındaydık

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun tempolarının ve güçlerinin altında oynadıklarına vurgu yaptı.

Alınan mağlubiyetin Monaco maçına adapte olmalarıyla ilgisi bulunmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, fizik güçlerinin ve oyunlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"İyi oynamadık. Kazanmak için geldiğimiz bir maçta malesef kaybederek dönüyoruz. Oyuna yavaş başladık. Tempolu oynamayınca olmadı.

İkinci yarı daha hırslı oynadık ama 10 kişi kaldığımız için daha çok yorulduk. Buna rağmen ikinci yarı daha fazla pozisyonumuz var. Oyun tempomuzun ve gücümüzün altındaydık.

Monaco maçıyla alakası yok, aklımız buradaydı. Fizik gücümüz ve oyunumuz bugün için yeterli olmadı."