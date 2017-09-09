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Spor

Şenol Güneş: Oynadığımız oyunla 3 puanı hak ettik

"Her maç kendi içinde önemli, lig uzun bir maraton"

09 Eylül 2017 22:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Karabükspor deplasmanından 3 puanla döndüğü karşılaşmanın ardından galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Saha zeminine göre ve Karabükspor'un iç sahadaki oyun tarzını düşünerek maça çıktıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, 10 kişi kaldıktan sonra kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Her maç kendi içinde önemli ve zor. Lig bir maraton. Diğer 3 maçı da bu maçı da kazanmayı hak ettik. Oyun tempomuz ne kadar haklı veya haksız eleştirilse de biz kazanmaya yakın takımdık.

Oyunun başından sonuna kadar hakimdik. 10 kişi kaldıktan sonra kendi sahamızda kalıp birkaç pozisyon verdik. Saha şartlarına ve rakibe göre oynayacağımız oyunu oynamaya çalıştık.

"Kaçan penaltı, 10 kişi kalmak..."

Oyun üstünlüğü skora yansıdı ama biraz zor oldu. Erken gelmesi gereken ama gelmeyen goller, kaçan penaltı, 10 kişi kalmak... Fizik gücü iyi olan, seyirciyi arkasına alan bir takım karşısında 10 kişi kazanmak önemliydi. Beşiktaş, bugün oyunuyla hak ettiği 3 puanı aldı."

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Şenol GüneşBeşiktaşKarabükyorumaçıklama3 puan

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