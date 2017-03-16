Şenol Güneş: Nisan ve mayıs ayında da kendimizi UEFA'da görmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantaj yakaladıklarını belirterek, bunu taraftarlarının önünde değerlendirip tur atlamak istediklerini söyledi.

Güneş, karşılaşma öncesi futbolcusu Adriano Correia ile katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, saha ve seyircilerinin önünde güzel oyunla iyi sonuç almak istediklerini vurgulayarak, "Çeyrek final için bu adımı atmak zorundayız. Bu maçın sonunda her şey belli olacak. Deplasmanda iyi sonuç aldık ama yeterli değil. Galibiyet ve turu geçmek bizi sevindirir." dedi.

Takımdaki herkeste çeyrek final oynama heyecanı olduğunu vurgulayan Güneş, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Olympiakos deplasmanda daha rahat oynayan bir takım. Üstünlük sağlayıp, turu geçmek bizim için önemli adım olacak. Nisan ve mayıs ayında da kendimizi UEFA'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zorlukları aşarak bugünlere geldik"

Şenol Güneş, zorlukları aşarak bugünlere geldiklerini ancak henüz düşündükleri konumda olmadıklarını kaydetti.

Maça yeni bir heyecan ve coşkuyla çıkacaklarını aktaran Güneş, Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da favori gösterilmesiyle ilgili olarak, "Büyük olmak zor ama büyük kalmak, büyüklüğü devam ettirmek daha zor. Türkiye adına yarışıyoruz. Turun artı değer kazandıracağını düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

UEFA'nın Avrupa Ligi'ni kazanacak dört takım arasında Beşiktaş'ı da göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şöyle konuştu:

"Yorumcuların, yetkililerin, uzmanların takımla ve oyuncularla ilgili övgü yapması sevindirici. Bizim işimiz o değil. UEFA keşke dört takımı da birinci gösterseydi de Beşiktaş oynamasaydı. Bari bizi şampiyon yapın. Bu tip konuşmalar işin sohbet tarafı. Zorluklar var. Zaten gideceğimiz yer orası. Final diyorduk, önce çeyrek finali yakalayalım. Ondan sonra Allah kerim."

Adriano: Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia ise Olympiakos ile yapacakları maçta her futbolcunun yüzde yüzünü vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyoruz. İlk maç zor olmuştu. Oyuna hakim görüntü çizmek istiyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden, özellikle son maçta, tecrübeliyiz." şeklinde konuştu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Hocamıza teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren yeteneklerimi göstermek için bana güven ve özgürlük verdi. Adaptasyon süreci kolay olmadı. Kafayı değiştirmem gerekiyordu. Bir dönem sonra pozitif düşünmeye başladım. Geçen sezon fazla oynamamam başlangıcı zorlaştırdı."

Olympiakos Teknik Direktörü Vouzas: Tur atlamak için bütün şartları zorlayacağız

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş'la karşılaşacak Olympiakos'ta teknik direktör Vasilis Vouzas, tur atlamak için tüm şartları zorlayacaklarını söyledi.

Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan teknik adam, "Tur atlamak için bütün şartları zorlayacağız. Bunun için Beşiktaş'tan önce gol atmamız lazım. Oyun planımızda büyük farklılıklar olmayacak." diye konuştu.

Beşiktaş'tan daha fazla topa sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Vouzas, "Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunun bilinci içindeyiz. Topa sahip olma oranının yüksek olduğunu da biliyoruz. İyi savunma yapıp topu ayağımızda tutmamız gerekiyor. Psikolojik olarak ilk oyunun skoru lehimize gözüküyor. Her iki takımın da değişik planı var. Maçta bu planların oluşacağını düşünüyorum, umarım bizim planımız üstün gelir." ifadelerini kullandı.

Estaban Cambiasso: Hücuma çıkma oranımızı yüksek tutarak başarılı olacağımıza inanıyorum

Olympiakos'un tecrübeli Arjantinli futbolcusu Estaban Cambiasso, ilk maça göre farklı bir oyun planı olmayacağını belirterek, "Beşiktaş topa sahip olma oranı yüksek bir takım. Savunmada da güçlüler. Önlemlerimizi bu yönde aldık. Hücuma çıkma oranımızı yüksek tutarak başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.