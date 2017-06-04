Şenol Güneş: Neuer'i isterim

Beşiktaş ile Süper Lig'de üst üste 2. kez kupayı kaldırarak 3. kez bu başarıya ulaşan, Şenol Güneş, Beinsports'a açıklamalarda bulundu. "Transfer yapacaksak Neuer'i isterim" diyen Güneş, kulübün transfer konusunda yanlışları olduğuna da değindi.

65 yaşındaki başarılı teknik adamın açıklamaları şunlar:

"Değişim, değerleri kaybettirmemeli"

Şenol Güneş için inatçı, hırslı diyebilirsiniz ama zaman zaman eşim ve çocuklarım bile benim eksik taraflarımı bilir. Nasıl ve ne açıdan baktığınıza bağlı. Basın da aynı şekilde nasıl bakıyorsa öyle görüyor. İnsan değişime uğrar zaten ama bu değişime uğramak değerleri kaybettirmemelidir. Doğru bildiğim konuda inatçıyımdır. Bazıları inatçı der, bazıları geçimsiz der ama aslında iyi insan der. İşini düzgün yapmaya çalışan, makamın, şöhretin içinde boğulmamaya çalışan sade birisiyim. Hatta kutlamalar yapılırken ‘Hadi ya nereden çıktı bu!’ dediğim zamanlar da oluyor. Bir iş yapılmıştır bitmiştir tamam diyebiliyorum ama o kutlamaya da emek verenler var. İşlerin kötü gittiği dönemde herkes teslim olurken, ayakta kalıp çözüm üretmeye çalışıyorum. Sonuçlarla çok havaya giren biri değilim ama etkileniyorum. Duygularımı dışarı vurduğum zamanlar da oluyor.

"Kimse mükemmel değil"

Mükemmelliği istersiniz ama kimse mükemmel değildir. Mükemmel olmak mümkün değildir. Siz orada kendinizi yenilemezseniz birileri gelir sizi geçer. Geçen sene şampiyon olduk bitti. Bir insansınız, işe girmek istiyorsunuz, işe girdiniz bitti. Sevdiğiniz birisi var evlenmek istiyorsunuz, evlendiniz bitti. Yok öyle bir şey. Hayat devam ediyor. Biz şampiyon olduk, işini iyi yapmayan, sahada iyi olmayan birisi mutlu değildir. Ben oyuncularıma diyorum, sahada iyi olun ki keyif alın. Osmanlıspor maçında kopuk kopuk oynadık ama pozisyon da verdik. Dünkü maçta yorgunduk, tur maçıydı ama böyle diyemezsiniz. Bir sanatçı evinde de sahnede de aynı şekilde söylemeli, söyleyebilmeli. Ben baskı yapıyorum, hesap soruyorum diye değil, o hatayı düzeltsin diye diyorum.

"Hatam varsa düzeltirim"

Beni övmek yerine beni eleştiren, bana ayna tutan insanlar benim için daha önemlidir. İnsanları tanımak önemli, ilişki kurmak önemli. Benim ne istediğim önemli, şeklen etkilenebilir ama özümde ne yaptığıma bakmak gerek. Bazı hocalar var sert, kızan, dayak atar pozisyonda olan. Bu doğrudur demiyorum ama hepimiz insanız. Ben oyuncuyken de antrenörlerim vardı benim. Öyle antrenörlerim vardı ki sert görünür ama ben etkilenmezdim. Bazı oyuncular var ki, hocası ‘Hadi yavrum’ dediği zaman etkilenebilir. Zaman zaman personel de dahil, oyuncuların da böyle söylediğini biliyorum, ‘Evet Şenol Hoca çok gergindi.’ Benim bu maçtaki gerginliğimle o maçlardaki gerginliğim arasında fark yok. Saha içindeki olaylar karşısında tedbirlerimiz olacak ama kendi oyuncularımızın benim hareketimle olumsuz yönde etkilenecekleri bir durum varsa onu düzeltmeye çalışırım.

"Parayı başkan veriyor"

Sahada güzel futbol oynanması için herkesin katkı yapması lazım. Nedense saha içinde tartışmak yerine, medya saha dışında kavga ettirmek istiyor. Kurumlar arasında kavga yapmak isteniyor ve bunların gündem olacağı düşünülüyor. Diğer kulüplerin başarılı olduğu kulvar konuşulurken o kulvardan çıkıp, bizim başarılı olduğumuz kulvarla karşılaştırıp kavga etmenin bir gereği yok. Ben duygularımı bastırmaya çalışırım ama zaman zaman da düşüncelerimi söylerim. Hata olduğunu kabul ediyorum. Ben bir konuyu konuşurken sizi rahatsız ettiğini düşünemezsem bu benim hatamdır. Olaylar öyle bir duruma geldi ki, sanki ben başkanla farklı düşünüyorum, ben ayrılacağım, başkan ayrılacak gibi noktalara geldi. Başkanın da zor durumları var. Transferi hoca mı yapar, başkan mı yapar durumuna getiriliyor. Ben Trabzon’dayken Sadri Bey’e de yapıldı. Tabii ki parayı başkan veriyor. Bir iş yerinde CEO’nun da fikirleri vardır ama patron kararı verir, parayı verir. Başkanla bazen konuşup düşünüyoruz ama sonunda ortak bir karar veriliyor. Yapılanlar oradan başka boyuta geçiyor. Burada spekülasyon yapmak doğru değil. Kalan oyuncu değerlidir, giden oyuncu da değerlidir ama bizde oynayamamıştır.

"Para önemli değil, işimi iyi yapmalıyım"

Ben Trabzon’da uzun mukaveleli başladım. Sonra burada 2 yıllık imzaladım. Bursaspor’daki yönetimi tanımadığım için 1 yıllık imzaladım ama orayla 2-3 yıllık imzalasaydım Beşiktaş’a nasıl gelecektim? Fikret Orman’la yeni sözleşme için konuşacağız. Para konuşulur, ben bir konuya girdiğimde titizlenirim hatta o konunun dibine girerim. Benim için para da önemli değil, kupalar da önemli değil. Yaptığım işi iyi yapmalıyım. Oyuncuya bir şey katabildim mi, geliştirebildim mi o önemli. Osmanlıspor maçında da gerginliğimin sebebi oydu.

"Puan farkı artınca rehavete kapıldık"

Genel politikalar önemlidir sadece çalışmalar değildir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi hatta Türkiye Kupası’nı da geri plana attık. Şampiyonlar Ligi’nden elenmemiz ve Lyon maçı bizi çok yordu. Dedi ki yoruldular, idman temposunu düşürdük. Aileleri de çağırdık çok güzel bir ortam oldu ama fazla rahatladık. Sonra yenersek 10 puan fark olacaktı, o sebeple biraz rehavet de oldu. Bazen iddialar oluyor o oynamadı diye ama Başakşehir’e karşı biz oynamadık. Yani sezonun sonunda olsa Başakşehir’in ihtiyacı olsa ancak bu kadar oynardık. O gün çok kötüydük. Daha sonra idmanların şeklini değiştirdik, tempoyu artırdık. Fenerbahçe maçına çıktık, farklı alacağımız maçta 15 saniye kala kendi kalemize atarak berabere kaldık. İki maçta 5 puan gitti. Aynı oyun anlayışıyla Bursa’yı yendik. Biz de insanız, herkes hata yapar.

"Kaleci alacaksak, Neuer'i isterim"

Başkan o kadar akıllı ki elinde güneş var yıldızlar var. Güneş sistemi gibi. Önemli olan onu parlatmaktır. Elimizde Cenk var Aboubakar var ama başkan diyor ki oyuncu alabiliriz. Elimizdeki Cenk de iyi Aboubakar da iyi. Ama Aboubakar’a ayrılan bütçe çok denge bozacaksa o zaman başkan bilir. En önemli şey stoper. Diğerlerine haksızlık yapmak istemiyorum ama… Kaleci konusunda bir şey yok. Eğer kaleci alacaksak ben Neuer’i isterim, Alman milli takımının kalecisi.

"Vizyonu yok diyorlar. Benim vizyonum var"

Fabri’yle daha önceden de anlaştık biz ama o dönemde sakatlanınca bu anlaşma kaldı, Boyko’yu aldık. Geçenlerde Cenk’in babası konuştu, ortalık karıştı. Adam kırgınlığını söylemek isterken laf başka yere gitti. Şu an kaleci konusunu düşünmüyorum. Fabri var, Tolga var, Utku var. Eğer derlerse ki iyi bir kaleci var uygun maliyetli, elimizdeki kaleciye de iyi para veriyorlar, o zaman olur. Elimizde iyi forvet var satıp para kazanacağız, karşısında da uygun maliyetli kaliteli golcü alacağız, olabilir. İlk gün başkan sordu, Demba Ba’yı ne yapacağız diye. Kalsın dedim ama şartlar oluştu, gitti. Sosa kalsın dedik, o dönemde gitmek istiyordu gitti. Gomez de gitmek istiyordu tutamadık. Paramız çok, oyuncumuz elimizde, gitmek istemiyor, o zaman karar kolay veriliyor. Oyuncumuza iyi bir teklif geliyor şartlar güzel o zaman satılabilir. Aslında bu alınanlar sonuç da değil, ara nokta. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkmalıyız. Bir anda giderseniz düşersiniz o basamaklardan. Adamlar bana ‘vizyonu yok’ diyor, benim vizyonum var.