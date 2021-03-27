Şenol Güneş: Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini adeta sahadan silerek maçtan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi. Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenen milliler, böylece grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir umutla yola çıkıyorsun. Daha yeni başlangıç yapıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetine yükleme yapıyordu ama ona da iyi plan kurduk. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Biz biriz. Şimdi Letonya maçına odaklanacağız. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız. Kazanınca her şey doğru, kaybedince yanlış. Bugün kaybetseydik eleştiri aldık, kazandık övgü aldık. Bizim ilkelerimiz belli. Başarılı olmak istiyoruz" dedi.