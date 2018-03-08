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Spor

Şenol Güneş, Mourinho ve Guardiola'yı geride bıraktı

Güneş'in yaptığı hamleler, skora katkıda bulunuyor

08 Mart 2018 16:54

Sonradan oyuna aldığı 6 farklı isimle maç başına 0.58 skor üretmeyi başaran Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i, Manchester United'dan Jose Mourinho ve Manchester City'den Pep Guardiola 0.52'lik ortalama ile takip ediyor.

Sabah gazetesinden Taner Karaman'ın derlediği habere göre, Beşiktaş'ın galibiyetle ayrıldığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını, sonradan oyuna giren Alvaro Negredo'nun asistleri ile kazanmayı başaran Şenol Güneş, bu alanda Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü oldu.

Beş majör lig ve Süper Lig'de, 10 maç ve üstü sahaya çıkan teknik adamlar incelendiğinde 5 gol ve 9 asistlik karnesi ile zirvede olan Güneş, kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerle maç başına 0.58 skor üretti.

Deneyimli hocayı Manchester United'dan Mourinho (0,52) ve Manchester City'den Guardiola (0.52) takip etti. Şenol Güneş, 6 farklı oyuncudan bu şekilde skor bulmayı başardı. Sonradan oyuna girerek Negredo 2 gol, 5 asist ile başı çekerken, Love 2 gol, Caner 2 asist, Medel ve Quaresma 1'er asist, Cenk Tosun ise 1 gol buldu.

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