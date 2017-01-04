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Spor

Şenol Güneş Milli Takım'ın başına mı geçiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'le yolları ayıracağı iddia edildi

04 Ocak 2017 11:47

Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş'in, sezon sonunda A Milli Takım’ın başına ikinci kez geçmesi gündeme geldi.

İlk sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluk hasretine son veren ve 2. senesinde de takımını zirve yarışında çok güçlü bir aday kılarak camianın gönlünde taht kuran tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

amkspor'un haberine göre; ay-yıldızlı takımda nöbet değişimi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu ise 2'nci Güneş dönemi hazırlığında.

 

Tartışılan isim Fatih Terim 

 

Maaşı, yıldız oyuncularla yaşadığı gerilimler ve saha sonuçlarıyla tartışmalı bir isim haline gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile resmi olarak ‘istifa' olarak açıklanacak şekilde yollarını ayırması söz konusu olan TFF, sezon sonunda Şenol Güneş ile yıllık 3 milyon Euro ücret karşılığında el sıkışabilir.

Kontratındaki opsiyonu kullanmayarak Beşiktaş'a veda etme olasılığı bulunan Güneş'in, federasyon yetkilileriyle ön görüşme yaptığı bile öne sürülüyor.

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