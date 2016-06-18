Şenol Güneş memleketine yeni imajıyla gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu ziyaret etti. Şenol Güneş'in tatilde bıraktığı hafif kirli sakal dikkatleri çekti.

Tatilini geçirmek için geldiği Trabzon’da, Gümrükçüoğlu’nu makamında ziyaret eden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Memleketimde dostlarımla olmaktan mutluluk duyuyorum. Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun da çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gümrükçüoğlu da Şenol Güneş’in başarıları ile iftihar ettiklerini kaydederek, "Trabzonumuzun Türk futboluna kazandırdığı hocamız, hem Trabzonsporumuz hem A Milli Takımımız ve son olarak da Beşiktaş’taki başarıları ile göğsümüzü kabartmaktadır. Başarılarının artarak devamını diliyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de çok ciddi başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Ziyarette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ile Trabzonspor Kulübünün eski yöneticilerinden Hayrettin Hacısalihoğlu da yer aldı.