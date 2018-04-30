Şenol Güneş: Mecbur olduğum için bu röportaja geldim; konuşacak bir şey yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi.

"Birçok şeyin değerini yitirdiğine" dikkat çeken Güneş, “Konuşacak bir şey yok. Maçtan önce de konuştum. Bir çok şeyin değerini yitirdiği bir ortamda monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim. Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Teknik olarak yorum yapmaya gerek yok. Üzgünüz kaybettik” ifadesini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, “Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.