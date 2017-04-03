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Spor

Şenol Güneş: Lyon yerine Manchester United'ı tercih ederdim

Güneş, Lyon'un favori olduğunu da söyledi

03 Nisan 2017 16:49

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Lyon'un harika bir takım olduğunu söyleyen Şenol Güneş, rakiplerinin turun favorisi olduğunu söyledi.

Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Fransız temsilcisi Olympique Lyon'un turun favorisi olduğunu söyledi.

Güneş, UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, 13 ve 20 Nisan'da karşılaşacakları Olympique Lyon'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Turun favorisi Olympique Lyon. UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biriyle karşılaşacağız. Rakibimizin favori olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız. Hücum futbolu oynayan bir takımız. Karşılaşmada oyuncularımın üzerinde baskı olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon karşısında iyi futbol sergilemek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Rakip olarak Manchester United ve Lyon arasında tercih yapma imkanım olsaydı, Manchester United'ı seçerdim. Lyon, hızlı ve harika futbol oynayan bir takım. Onları geçersek inancımız artacak. Mücadeleye zihinsel olarak hazırlanmalıyız. Lyon'u elemenin yolu bundan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin her zaman UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu da aktaran Şenol Güneş, "Şu anda Avrupa Ligi çeyrek finalindeyiz. Bizim için iyi ama bu, pişmanlıklarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bulunduğumuz yerden mutluyuz ancak her zaman takımımın daha iyi futbol oynadığını görmek isterim." yorumunu yaptı.

"Her maçı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz" 
Güneş, futbolcuların potansiyellerini sahaya yansıtması için teknik direktörlere büyük iş düştüğünü belirtti.

Teknik direktörlüğü, öğretmenliğe benzeten 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Teknik adamlar olarak futbolculara kendilerini geliştirmesi için yardım etmeye çalışıyoruz. Takımımızda birçok yetenekli futbolcu var. Başarı da bunları işlemekten geçiyor. Her futbolcu, takımın bir parçası olarak yeteneklerini sahaya yansıttığında, iyi futbol ortaya çıkar. İyi futbol oynamak da uzun vadede başarı getirir. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Her maçı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bugünkü başarısının mevcut ve eski yönetimin çalışmalarının ürünü olduğunu da sözlerine ekledi.

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