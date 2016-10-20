"Şenol Güneş, kendi jenerasyonunun en önemli isimlerinden biri"

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in kendi jenerasyonu arasında dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Sevisi programında Beşiktaş'ın Napoli galibiyetini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un açıklamaları: "Şenol Hoca abartmıyorum kendi jenerasyonun en önemli isimlerinden biri. Guardiola, Kloop, Mourinho gibi hocalar var ama bu yaşta böylesine yeniliklere riske açık belirleyici çok az hoca var. Manuel Pellegrini vardı, aktif hocalar arasında dünya çapında.



Fabri, Tosic, Vincent Aboubakar gibi oyunculara sahaya sürmek cesaret işi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu isimler 18'e giremez. Fenerbahçe ve Galatasaray kamuoyu onu dışarı atar. Bu yüzden bu oyuncularla bunun gelmesi çok büyük iş. Bu riskin karşılığı cezalandırılabilirdi ama eninde sonunda tuttu. Şenol hocanın önünde saygıyla eğiliyorum."