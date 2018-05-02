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Spor

Şenol Güneş, Katar'a gideceği iddialarına yanıt verdi

Güneş'e yıllık 7 milyon Euro civarı bir sözleşme...

02 Mayıs 2018 18:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, yurt dışına gideceğine dair iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor" diyerek yanıtladı.

Katar'dan Güneş'e yıllık 7 milyon Euro civarında bir sözleşme teklif edildiği ileri sürülmüştü.

Öte yandan, bir grup taraftar Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Güneş'e bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

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