Şenol Güneş: Kasımpaşa'nın atağı, hücumu, teşebbüsü yoktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıktan sonra "Atakları, hücumları, teşebbüsleri yoktu" dedi.

Trezeguet'nin attığı 2'nci gol için, "Bizim gibi üst kalite oyuncuların olduğu bir takımın yememesi gereken bir goldü, bize yakışmadı" diye yorumlayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 'uyum sorunu' diye bir şey olmadığını ve oyuncularının form tutacağını söyledi.

Şenol Güneş'in konuşmasının tamamı şöyle:

Kasımpaşa'nın atağı, hücumu, teşebbüsü yoktu. Oyun olarak tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. 2 kez öne geçtik. 2 şutları var ve 2 golleri var. İkinci yarı zaten atakları yoktu, skora razılardı.

Attığımız gollerden sonra hücumda organizasyonlarımız eksikti. Rakibin şansı da yardım etti, 2. gol, bize yakışacak bir gol değildi. Bizim gibi üst seviye oyuncuların olduğu bir takıma yakışmadı. Atak pozisyonu, rakibin baskısı zaten yoktu. İlk yarıdaki golü vuruş tekniği olarak kabul edebiliriz ama onda da vurdurmamamız gerekiyordu. Hak ettiğimiz, alabileceğimiz 3 puanı alamadık, üzgünüz.

Uyum sorunu diye bir sorun yok. Oyuncular şu anda performans olarak istenilen seviyede değiller tabii, takıma adapte olmaya çalışıyorlar. Bu bir hizmet yarışı, kime görev gelirse o yapacak. Bugün itibarıyla baktığımızda tam istediğimiz seviyede olmadıklarını görüyoruz.