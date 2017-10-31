Şenol Güneş: Kararları ben veriyorum; Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Monaco’yu konuk edeceği maçta Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin’in kadroda olmayacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında yarın oynanacak maç öncesi Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyen deneyimli çalıştırıcı, “Kadro olarak hemen hemen belli. Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacaklar. Kararları zaten ben veriyorum, bu maçta olmayacaklar” diye konuştu.

Şenol Güneş’in Monaco maçı öncesi açıklaması şöyle:

“Az da olsa onları iyi tanıyoruz. Oradaki maça göre zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olarak oynamakta sıkıntıları vardı. Birincilik için aday gösterilen bir takımdı. Sidibe, Falcao yokken bile Keita Balde, Jovetic gibi hücumcuları var. Zorlukları aşacak bir gücümüz olduğunu düşünüyorum. Kazanmalıyız ama en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmalıyız.

Aldığımz puanlar önemli ama onlara bakıp sahaya çıkmayacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kazanırsak gruptan çıkacağız. Riskleri ne zaman alacağımızı oyun içinde göreceğiz. Beraberliğe oynamak da çok zordur. Sabır, taraftarlar için de söyledim. Umarım yarın da güzel bir test maçı olur ve güzel bir sonuçla ayrılırız.”

“2002 Dünya Kupası’na gitmemizden

rahatsız olanlar bizi karşılamaya geldiler

“Kadro olarak hemen hemen belli. Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacaklar. Kararları zaten ben veriyorum, bu maçta olmayacaklar.

2002 Dünya Kupası’na gitmemizden rahatsız olanlar, dönerken bizi karşılamaya geldiler. İnşallah yine öyle olur.”