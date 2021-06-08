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Spor

Şenol Güneş, İtalya maçında sahaya çıkacak ilk 11'de 9 ismi belirledi

08 Haziran 2021 09:22

İtalya maçı için Almanya'daki hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Şenol Güneş'in 9 ismi belirlediği, 2 forma için kararsız olduğu belirtildi.

Şenol Güneş, Roma'daki EURO 2020 açılış maçı öncesi sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. İtalya maçı için Almanya'daki hazırlıklarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımı teknik direktörü Güneş, ilk 11 için 9 kişiyi belirledi ama diğer iki forma için kararsız.

Kalede Uğurcan, sağ bekte Zeki, stoperlerde Çağlar ile Melih'i deneyen Güneş, solda ise Umut Meraş ile Mert Müldür arasında kararsız. Orta alanda Okay, Ozan Tufan'ın yeri garanti, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu ile sağ kenarda iyileşen Kenan'a da garanti gözü ile bakılıyor.

Güneş'in diğer garanti ismi ise Burak Yılmaz. Geriye kalan 1 foma için Yusuf Yazıcı adı ön plana çıkarken Cengiz Ünder de ilk 11'i zorluyor.

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