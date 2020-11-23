Şenol Güneş isim vermeden Yiğit Bulut'u eleştirdi: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takımın Macaristan'a 2-0 yenildiği maç sonrası "Milyonluk transferler. Yaşanan şımarık hayatlar. Vergisi kaçırılan transfer paraları

Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler. Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri" paylaşımının sahibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a "Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz!" şeklinde yanıt verdi.

Şenol Güneş, gazetecilerle yaptığı zoom toplantısında milli takımın Avrupa Uluslar C Ligi'ne düşmesinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

"Yeni bir dönem yaşıyoruz" diyen A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncusu, teknik adamı herkes için yeni bir dönem. Bazı maçlarda koşullara uymak zorunda kaldık. Eylül, ekim ve kasım aylarında oynanan futbol, düşündüğümüzün altında oldu. Çünkü daha iyisini yapabiliriz. Küme düştük. Almanya 6 tane yedi diye yok mu oldu yani? Biz Almanya değiliz tabii ama biz sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun"

Maaşının 3.2 milyon euro olduğuna dair basında çıkan haberlere değinen Şenol Güneş, "Takımın başarısızlığı benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor. Amaç tozu dumana katarak karalamak. Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz!" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Milli Takımı'nın Macaristan'a 2-0 yenilerek Avrupa Uluslar C Ligi'ne düştüğü karşılaşmanın ardından, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Büyük Türk Milleti'nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor!! Çıkarın o üniformayı!! Futbol Federasyonu bu ülkeye, bu bayrağı, büyük Türk Milleti'ni yakışmıyor!! Milyonluk transferler. Yaşanan şımarık hayatlar. Vergisi kaçırılan transfer paraları. Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler. Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri." ifadelerini kullanmıştı.