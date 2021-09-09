Şenol Güneş'in kaderi bugün belli oluyor

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında alınan hezimetin ardından koltuğu sallanan Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir bugün toplantı gerçekleştirecek.

Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda 0 çeken milli takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde de Hollanda karşısında kalesinde 6 gol gördü. Millilerin bu performansı sonrası Şenol Güneş'in koltuğu sallantıya girdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün tekrübeli teknik direktör ile toplantı yapacak.

İki ihtimal var

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre gerçekleştirilecek toplantıda 2 sonuç çıkabilir. İlkinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in ayrıldığını açıklayabilir; ikinci ihtimal de ise 69 yaşındaki çalıştırıcının istifasını sunması.

Sözleşmesi 2022'de bitiyor

A Milli Futbol Takımı'da ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.