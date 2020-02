Şenol Güneş: İlk defa kendimizi favori görmüyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki maçta favorinin Bayern Münih olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, "Bugüne kadar her Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçta kendimizi favori gördük, bu maçta favori görmüyoruz" dedi.

Tarihi olan bir kulübe karşı oynayacaklarını belirten Güneş, "Yarın oynayacağımız maç güçlü bir takımla olduğu için ayrı bir atmosfer olacak. Tarihi olan bir kulüp. Başarıları olan, Real Madrid ve Milan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen bir takım. Kulüp, uluslararası arenada bakıldığında en üst seviyedeki takımlardan. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Buna olumsuz bakmayacağız, kendi futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Bizden güçlü bir takımla zor bir maç oynayacağız. Futbolda mucizeler var. Önce işimizi iyi yapacağız. Rakibimiz karşısında gücümüzü göreceğiz. Ama yarın atacağımız gol ve goller bize avantaj katacak. Zor olacak ama bu zorluğu aşabilecek bir oyuncu kadromuz var" dedi.

"Maça gelenlere güzel bir maç izleteceğiz"

Yarın oynanacak futbolun önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Evet gruptan lider çıktık ama önemli ve güçlü bir takımla oynayacağız. Hocaları hem oyuncu hem hoca olarak başarılarla dolu bir kişilik. Yarın oynanacak futbol gerçek. Bu gerçeği sahaya yansıtıp, maça gelenlere güzel bir maç izleteceğiz" diye konuştu.



Bayern Münih'in kadrosu ile ilgili yorum yapan Güneş ,"Bayern'in kadrosu genelde belli, bir iki değişiklik olabilir. Bu yarışta başarılı olacak bir kadroları var. Savunmadaki isimler belli, birkaç değişiklik olabilir. Kim oynarsa oynasın fark etmez, takım olarak da bireysel olarak da iyi durumdalar. Biz hücum anlayışını benimseyen bir takımız ama Bayern Münih'e karşı savunmayı da ön planda tutacağız. Gol atmaya da çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yarın sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Sürprizim yok, 21 tane oyuncumuz var onun içerisinden bir 11 çıkacak. Herkesin beklediği bir kadro çıkacak, maç içerisinde değişiklikler olabilir. Geçmişi konuşmak yerine yarını konuşacağız" dedi.

Atiker Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylarla birlikte Türkiye'de oluşan atmosferi yorumlayan Güneş, "Bizi hiçbir şey etkilemedi, ortalığı toza dumana karıştıranlar var. Bayern maçı gelene kadar Bayern'i konuşanlar, Bayern gelince başka şeyler konuşmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yarın iyi sonuç alsak bile..."

Almanya'da Bayern Münih ile oynamanın zor olduğunu ifade eden Güneş, "Oyuncu kaliteleri kadar, iş ciddiyeti de var. İşe ciddi olarak bakıyorlar ve rakip kim olursa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Mükemmel işi basit işleyince zaten mükemmele ulaşıyorsunuz. Biz de çevremizdeki sıkıntılardan dolayı futbol kültürümüzü geliştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bizim de iyi kadromuz var ama başka sıkıntılarımız var. Yarın iyi sonuç alsak bile bizim futbol gelişimimizin Alman futbolunun üstünde olduğunu söyleyemem. Bayern Münih'le oynuyorsunuz. Dünyanın neresinde oynarsanız oynayın onlar favoridir. Biz de böyle bir takımla oynadığımız için gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.