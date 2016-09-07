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Spor

Şenol Güneş ile Olcay Şahan iddiaya girdi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü

07 Eylül 2016 16:01

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Olcay Şahan iddiaya girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinden sonra 5' e 2 yapan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde çalıştı. İkinci bölümde tek kaleye karşı 3 minik kale kuran Şenol Güneş, paslaşma ağırlıklı hızlı hücum organizasyonu çalıştırdı. Antrenman, şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.

Şut çalışması esnasında Olcay Şahan, teknik direktör Şenol Güneş ile baklavasına iddiaya girdi. 8 futbolcunun 4'ünün gol atması karşılığı iddiaya giren Olcay, kendisi dahil 6 futbolcunun şutları kaçırmasıyla iddiayı kaybetti.

Antrenmana, dün gece milli maçları olan Quaresma, Atiba ve tedavi olan Aras Özbiliz katılmadı.
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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