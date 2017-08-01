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Spor

Şenol Güneş iki ismin biletini kesti

Siyah-beyazlılar, stoper arayışlarını sürdürüyor

01 Ağustos 2017 14:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya kampı dönüşü Pedro Franco ve Alexander Milosevic'i kadroda istemediğini belirtti. Siyah-beyazlıların, bu oyuncularla yollarını ayırması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Güneş, Franco ve Milosevic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan konuşmada deneyimli teknik adam, açık ve net bir dille, "Beşiktaş'ın oyuncususunuz, çalışmalara devam edebilirsiniz. Ancak yeni sezon için sizi kadromda düşünmüyorum. Kendinize kulüp bulmanız, en iyi çözüm" diyerek oyunculara, planlarında yer almadığını belirtti.

Gary Medel'e kanca

Atınç Nukan'ın sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş, üç yıldır Inter formasını giyen Gary Medel için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, Şilili savunmacı için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcu ile pazarlıkların da sürdüğü ve Medel'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların anlaşması halinde bu transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. Daha önce Trabzonspor'un teklifine olumsuz yanıt veren Gary Medel, sağ ve sol stoper bölgelerinin yanı sıra 6 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Geçen sezon Inter formasıyla 31 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, gol ve asist üretemezken, 8 sarı kart gördü. Medel, sert ve agresif futboluyla dikkat çekiyor.

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