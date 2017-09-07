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Spor

Şenol Güneş için karar verildi!

Deneyimli çalıştırıcı, 5 Şubat'ta takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçta Kjaer'e fiziki temasta bulunmuştu

07 Eylül 2017 14:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında 5 Şubat 2017'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında futbolcu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Güneş'in Kjaer'e karşı yaptığı harekette kasıt olmadığına değinildi.

Habertürk'te yer alan habere göre savcılık, olay anı görüntülerinin incelenmesi ve tarafların ifadeleri neticesinde, Güneş'in, dosyanın şikayetçisi Simon Kjaer'e karşı bir kasıtla hareket etmediğini tespit etti. İfadeler ve deliller çerçevesinde herhangi bir suç unsuru oluşmadığını değerlendiren savcılık, Güneş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Şenol Güneş, devre arasında Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen futbolcu Simon Kjaer'i iterek uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine bir gerginlik yaşanırken, bu anlar spor camiası ve medyada çok konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçundan resen soruşturma başlatmış ve Şenol Güneş ile Simon Kjaer'i ifadeye çağırmıştı. Kjaer ifadesinde Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirtmişti. Geçtiğimiz ay ifadesi alınan şüpheli Güneş de ifadesinde "Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu" demişti.

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