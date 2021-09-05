Şenol Güneş: Hollanda'yı da yenersek büyük avantajımız olur

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

"Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman zorlandık ama Cebelitarık genelde 45-60 dakika dayanabiliyor" diyen Şenol Güneş, "Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız" dedi.

Karşılaşmada penaltı kaçıran Enes Ünal'a değinen Güneş, "Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu" ifadelerini kullandı.

Hollanda maçı öncesi görüşlerini dile getiren Şenol Güneş, "Letonya ve Karadağ'ı yensek avantajımız büyük olurdu. Şimdi Hollanda'yı yenersek yine büyük bir avantaj elde ederiz. Amacımız bu" diye konuştu.

Milliler bu sonucun ardından 11 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.