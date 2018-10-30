Şenol Güneş: Hepimiz gelip geçiciyiz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Siyah-beyazlı taraftarların takımın sembolü olduğunu söyleyen Güneş, "Hepimiz gelip geçiciyiz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Taraftar bizim için de her takım için de müşteridir. Aynı zamanda takımın sembolü ve gururudur. Hepimiz gelip geçiciyiz, taraftarla bir imaj veriyorsun dışarıya" ifadeleriyle siyah beyazlı taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Genk'e mağlup olduğu maçla ilgili konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta içi kötü oyunumuz ve kaybettiğimiz bir maç vardı, son haftalarda da öyleydi. Seyirci-oyuncu ilişkisinin bugün iyi olmasını bekliyordum, kısmen de öyle oldu. Hata da yapsa bunlar bizim oyuncumuz. Sonuçlar kötü gittiğinde herkesin morali bozuluyor. Biz burada işimizi yapıyoruz ama kaybettiğimiz maçtan sonra taraftarın stattan boynu bükük ayrılması herkes gibi bizi de üzüyor."

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Kazanmak bizim için önemliydi ama oyun kalitesi olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Daha farklı bitebilirdi ama pozisyon veren bir takım olarak hatalarımız da var, eksiklerimizi gördük" dedi.

Uzun bir süre sonra Süper Lig'de bir maça ilk 11'de başlayan ve 2 gol kaydeden Mustafa Pektemek'le ilgili konuşan Güneş, "Mustafa çalışıyor. Fizik olarak dalgalanma geçirdi ama bu normal. Bu maçta attığı goller olumluydu ama oyun temposu ve anlayışı olarak orta sahada biraz eksik kaldık. Ancak Mustafa genel olarak kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi" şeklinde konuştu.