Şenol Güneş, Hapoel kadrosunu belirledi

Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi'nde oynayacağı Hapoel Beer-Sheva maçına hazırlanıyor. Perşembe günkü karşılaşmada 3 Beşiktaşlı futbolcu, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Andreas Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano, İsrail deplasmanına götürülmeyecek.



Sezonun ikinci yarısında sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak. Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Dusko Tosic. Şenol Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı.



Tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir. Atiba'nın yanında Oğuzhan yerine Tolgay ile maça başlamayı planlayan Güneş, Talisca'yı yine 11'de sahaya sürecek.



Hücumun kanatlarında son maçlardaki tercihinden vazgeçmeyi düşünmeyen Şenol Güneş, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk'e verecek.