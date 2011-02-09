-ŞENOL GÜNEŞ HAKEMLERE SAHİP ÇIKTI TRABZON (A.A) - 09.02.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Beşiktaş'ta Schuster, Galatasaray'da Hagi hakemleri eleştiriyor. Çoğu kulüplerde eleştiri yapılıyor. Bu konuda tam tersine benim hakemleri savunduğumu görüp şaşırıyorlar. Ben hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin de baskı altında karar vermesini doğru bulmuyorum'' dedi. Daha önce Güney Kore'nin FC Seul Takımı'nda teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, (A) Milli Futbol Takımı'nın Güney Kore ile yapacağı maç öncesinde Trabzon'a gelen Güney Koreli gazetecilerle bir araya gelerek, soruları yanıtlandı. Gazetecilere, Trabzon'da Sümela başta olmak üzere önemli tarihi yerleri gezebileceklerini söyleyen Güneş, onların Trabzon'dan iyi hatıralarla ayrılmalarını istediklerini kaydetti. Güney Kore Milli Takımı'nda genç oyuncu sayısının fazla olduğunu ifade eden Güneş, ''Transfer için tabii ki izlemek lazım. Nasıl oynadıklarını görmek lazım. Tabii öyle bir şansımız olursa siz tavsiyenizi yaparsınız biz de izleriz, transfer olabilir, niye olmasın'' diye konuştu. Türkiye'de futbolun çok sevildiğini anlatan Güneş, ''Güney Kore'de de seviliyor ama orada beyzbol önde. Burada futbol çok daha ön planda. Uzun yıllar futbol oynamam ve teknik direktör olmam bu konuda işimi biraz daha kolaylaştırıyor. Trabzon'da çocukken oturduğum bir caddeye ismimi verdiler. Aynı zamanda İstanbul'da değişik parklarda ismim var'' dedi. Güneş, ''Güney Kore'de hakemlerle ilgili haklı eleştiriler yapıyordunuz. Burada da eleştirilerinizi sürdürüyor musunuz'' yönündeki bir soru üzerine ise şunları söyledi: ''Ben Türkiye'de hiç eleştiri yapmadım. Bana burada tam tersini söylüyorlar. Oradaki eleştirilerimde söylemeye çalıştığım, futbolun oynanıp geliştirilmesini sağlamak için hakemlere çok büyük ihtiyaç var. Çünkü hakemler futbolun oynanmasını sağlayan en önemli değerler. Beşiktaş'ta Schuster eleştiriliyor. Galatasaray'da Hagi hakemleri eleştiriyor. Çoğu kulüplerde eleştiri yapıyorlar. Hatta bu konuda tam tersine benim hakemleri savunduğumu görüp şaşırıyorlar. Ben hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin de baskı altında karar vermesini doğru bulmuyorum. Ama dünyanın her tarafında hakem hataları var.'' Güney Kore'de de öğrendiğini şeylerin bulunduğunu kaydeden Güneş, ''Tabii burada kendi memleketim ve kendi insanlarımla birlikte oluyorum. Ama oranın bana kattığı en büyük şey, sabrı ve saygıyı daha fazla öğrenmem oldu. Futbol eleştirisi ve baskısı Türkiye'de daha fazladır. Çünkü futbol daha çok seviliyor ve insanların ilgi alanında'' ifadelerini kullandı. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'i tartışmak yerine onunla birlikte çalışmanın daha önemli olduğunu vurgulayan Güneş, ''Bunu kendisine de söyledim. Benim de oyuncularım milli takımda. Onları iyi hazırlayıp ona sunacağız. Güney Kore'de de milli takımda 3-4 oyuncu olsun derdim sonunda da oldu. Çünkü kulüpler arasında yarış var. Ama ülke futbolunun gelişmesi için herkesin katkı yapması lazım. Grupta birincilik şansımız yok gibi ama ikinci olacağımızı düşünüyoruz'' diye konuştu.