Şenol Güneş: Gol yememize rağmen oyundan kopmadık; akıllı oynadık

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco deplasmanında aldığı 2-1'lik zaferin ardından teknik direktör Şenol Güneş, akıllı oynadıklarını söyleyerek, gol yemelerine rağmen oyundan kopmamalarına dikkati çekti.

Rakip takım Monaco'nun yaptığı yatırımlar ve oyuncu kalitesiyle önemli bir kulüp olduğuna vurgu yapan Güneş, 3'te 3 yapmalarıyla birlikte avantajlarının oldukça arttığını söyledi.

Şenol Güneş, Monaco maçı sonrası görüşlerini şu sözlerle aktardıu:

"Hak ettiğimiz sonucu iyi oyunumuzla aldık. Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. Geriden gelerek maçı aldık.

Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Kaliteli ve iyi niyetli olarak görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Şansımız vardı ama çok çalışmayla ilgiliydi. Grupta şansımız avantaj olarak arttı. Bütün takımların hala gruptan çıkma şansı var bu yüzden gelecek maça bakacağız."

"Avantajımız arttı"

"Güzel bir hava vardı. Pahalı ama çok yetenekli oyuncuları var. Monaco kulüp yapısı olarak bence çok önemli bir kulüp. Avrupa'da ders alınması gereken takımlardan birisi. Çok büyük yatırımları var. Müsabaka kazanılıp kaybedilir ama düşmüyorlar, inşallah biz de ders alırız.

Avantajımız daha da fazla arttı. Beraberlik de bir avantajdı ama 3 puan daha da fazla avantaj. 3 maçı kazandık, bu güzel bir şey. Kalan 3 maçta kendi sahamızda Monaco'yu yendiğimizde bu iş biter.

Eleştiri ve övgülerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Yapanlara niye yaptı demiyorum. Abartılı olursa bana zararı olmaz ama Türk futboluna zararı olur. Eleştiriden çok duygusal boyuta giriyor. Kişisel duygularımızı başkaları üzerinde kullanıyoruz."