-ŞENOL GÜNEŞ: ''FUTBOL SAHADA SONUÇLANMALI'' TRABZON (A.A) - 21.05.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Futbolun saha içerisinde sonuçlanmasını doğru buluyoruz. Aksini düşünmek dahi istemiyoruz'' dedi. Güneş, ''Trabzonspor Dergisi''ndeki yazısında, şampiyonluk yarışını götürürken her zaman aynı mesajları verdiklerini ve bu mesajlara uygun hareket etmeye özen gösterdiklerini belirtti. Türk futbolunda sürekli adaletin hakim olması gerektiğini vurguladıklarına değinen Güneş, ''Bu beklentimiz yine sürüyor. Trabzonspor camiasının birer ferdi olarak hepimiz sakin, sabırlı ve inançlı duruşumuzu bozmamalıyız. Özellikle bizlere 2 sezondur önemli sevinçler ve heyecanlar yaşatan bu kadromuza sahip çıkmalıyız'' ifadesini kullandı. Güneş, bu süreçte ciddi emekler verdiklerine dikkati çekerek, şu görüşleri dile getirdi: ''Vermeye de devam ediyoruz. Sezonun son maçının son dakikasına kadar aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Hep altını çizdiğimiz gibi dürüst, cesur, ilkeli futbol bizim misyonumuzdur. Bu felsefemizden de taviz vermedik, vermeyeceğiz. Siz büyük taraftarlarımızdan tek beklentimiz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da takıma sahip çıkmanız, desteklemeniz ve bizlere güvenmenizdir.'' -''ÜLKE FUTBOLUNUN GURURU OLACAĞIZ''- Bu yıl da gelecek yıllarda da ülke futbolunun gururu olacaklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: ''Trabzonspor, camiasıyla birlikte, yapılanlar karşısında dik durmaya devam edecektir. Dışımızda gelişen hiçbir olayın bizi yanlışa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Futbolun saha içerisinde sonuçlanmasını doğru buluyoruz. Aksini düşünmek daha istemiyoruz. Mutlaka bizim de yaşananlara karşı söylenecek birkaç çift lafımız vardır. Günü geldiğinde bunları da seslendireceğiz. Adalet er ya da geç bir gün mutlaka tecelli eder.''